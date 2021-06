In queste ore sono emerse in rete le prime foto live dell'Honor X20 SE; da quel che si nota si può vedere che questo è proprio un bel dispositivo.

Honor X20 SE: cosa sappiamo?

L'ex sub brand di Huawei si sta ancora crogiolando nel successo della serie Honor 50. Alcuni giorni fa è stato riferito che l'azienda ha venduto 500 milioni di dispositivi nel primo minuto in cui sono stati messi in vendita. Ora, il produttore si sta preparando ad annunciare un nuovo telefono chiamato Honor X20 SE, e ora sono emerse foto dal vivo.

È stato riferito che il telefono è un gadget di fascia media con un display LCD da 6,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Secondo gli ultimi rumor, sappiamo che è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 700, disporrà di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel e supporterà la ricarica rapida da 22,5 W.

Le foto in diretta sono state condivise su Weibo da Digital Chat Station, la stessa fonte che ha rivelato le specifiche la scorsa settimana. Le foto mostrano che Honor X20 SE sarà disponibile in due colori: pesca sfumata e rosso sfumato, e possiamo tutti essere d'accordo che entrambe le colorazioni sono molto belle ed eleganti.

L'Honor X20 SE ha un foro centrale e cornici piuttosto sottili su tre lati, mentre il mento ha uno spessore leggermente più pronunciato. Sul retro, le triple fotocamere del telefono sono collocate in un modulo rettangolare a forma di pillola. Honor ha dato una finitura di colore simile al resto della parte posteriore che aiuta a mantenere il design pulito con il resto degli elementi del prodotto.

Non ci sono ancora informazioni su quando verrà annunciato il telefono, ma le foto sembrano essere state scattate in un negozio, quindi il lancio dovrebbe essere pressoché molto vicino.

