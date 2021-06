Honor Watch GS Pro è in promozione su Amazon a soli 169,00€. Il ribasso del 32% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di 80,00€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartwatch eccezionale: Honor Watch GD Pro

Honor Watch GS Pro è uno smartwatch possente e che si fa notare a primo sguardo. Disponibile in colorazione nera, può essere indossato sia da Lui che da Lei. Inoltre grazie alle sue specifiche tecniche, è uno dei migliori esemplari presenti sul mercato.

La cassa ha una forma rotonda ed è robusta. Al suo interno custodisce un display AMOLED da 1,39 pollici che assicura una visione di contenuti e notifiche immediata e sempre leggibile.

La vera chicca di questo dispositivo, tuttavia, è rappresentata dal suo comparto di sensori. Dal punto di vista della salute non mancano all'appello un cardiofrequenzimetro, un monitor dei livelli di saturazione del sangue e un sistema che tiene conto delle ore del sonno e della relativa qualità.

Le modalità sportive, invece, sono più di 100 e permettono a ogni genere di sportivo di tracciare le proprie performance nei migliori dei modi. Infatti non manca all'appello il GPS integrato.

Tra le altre funzioni, lo smartwatch è un perfetto assistente da polso che permette di effettuare chiamate, vedere messaggi e molto altro ancora. La batteria, infine, ha un'autonomia di 25 giorni.

Puoi acquistare Honor Watch GS PRO a soli 169,00€ su Amazon. Le spedizioni sono operate in 48 ore per coloro che sono abbonati a Prime. In caso contrario, le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in qualche giorno in più. Il prodotto, in conclusione, può essere acquistato anche a rate mediante il programma Creditline di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

