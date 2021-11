Honor Watch GS Pro è una BESTIA di smartwatch (22%)

Un bellissimo smartwatch al tuo polso ti regala diverse gioie. Se sei un tipo che ama l'avventura e ti piace praticare sport allora non puoi proprio farne a meno. Come tuo alleato è giusto che tu scelga un prodotto ottimo ed è per questo che ti sto presentando Honor Watch GS Pro. In promozione su Amazon te lo porti a casa con soli 140.25€ e non te ne penti neanche un secondo.

Il ribasso del 22% ti fa risparmiare circa una trentina di euro il che non è male. In più le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia, soprattutto se hai Prime.

Honor Watch GS Pro: cosa devi sapere sul tuo nuovo migliore amico

Realizzato con materiali che non possono che essere definiti Premium, Honor Watch GS Pro è uno smartwatch completo che al polso ti offre veramente di tutto e di più. Con un design veramente semplice ma possente, resiste a ogni genere d'intemperie e ti offre funzioni pratiche.

Con il suo display a colori e ampio hai una visione perfetta di ciò che stai cercando. Puoi persino personalizzarlo come meglio credi grazie ai vari quadranti integrati. Ovviamente al suo interno integra dei sensori per cui puoi accedere a diverse rilevazioni, tra queste anche quelle relative alla salute. Cosa intendo? Che in altre parole ti basta portarlo al polso per conoscere dati sul sonno, sullo stress, sulla frequenza cardiaca, sui livelli di saturazione del sangue e così via.

Ovviamente non mancano oltre 100 modalità di allenamento, la resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità e una magica batteria che ti regala fino a 25 giorni di autonomia. Capisci perché è così pazzesco?

Acquista ora questo Honor Watch GS Pro su Amazon a soli 140,25€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite.