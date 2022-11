Honor Watch GS 3, l'eleganza al polso a un prezzo REGALO

Esistono indossabili e indossabili. Ci sono quelli pensati per gli sportivi, quelli per il benessere, e quelli invece che si limitano a offrire funzioni basiche un pelo superiori rispetto agli activity tracker. C’è poi una ristretta categoria di smartwatch pensati anche per piacere a livello puramente estetico. Ed è questo il caso dell’Honor Watch GS 3, uno degli indossabili più belli in circolazione e oggi disponibile su Amazon a soli 139,90€ anziché 219,90€. Un prezzo strepitoso, che lo rende super appetibile per chi in questi giorni che precedono il Black Friday sta cercando l’offerta giusta per evitare il caos del venerdì nero.

Honor GS 3, quando lo smartwatch incontra l’eleganza

Honor GS 3 è prima di tutto uno smartwatch diverso dagli altri prodotti dalla casa madre perché mette davanti a tutto un’eleganza impareggiabile unita a materiali premium di primissima fascia. Il suo essere così speciale lo rende perfetto per occasioni informali e appuntamenti dove la parte estetica vuole la sua parte.

Honor non ha però pensato soltanto all’eleganza, viste le funzioni smart presenti a bordo dell’indossabile. A partire dal precisissimo monitoraggio della frequenza cardiaca, merito di un sofisticato algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, che restituisce una precisione pari al 97%. C’è anche il monitoraggio in tempo reale dell’ossigeno nel sangue e la ricarica rapida, che consente di mantenerlo al polso fino a 14 giorni. E poi la chicca finale: pesa soltanto 44 grammi, che tradotto significa non sentirlo quasi mai al polso. Cosa chiedere di più?

Solo per oggi Honor GS3 è disponibile a un prezzo che difficilmente verrà replicato nelle prossime settimane. Se stai cercando uno smartwatch elegante e in grado di fare la differenza in ogni contesto, non lasciarti sfuggire il best buy di giornata su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.