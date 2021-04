Honor Watch ES torna ancora una volta in offerta su Amazon a 71,20€, raggiungendo il minimo storico grazie ad uno sconto del 20%, per un risparmio effettivo di 18 euro circa.

Lo smartwatch del brand cinese è caratterizzato da un acassa in plastica ben costruita e da un display da 1.64 pollici, il design allungato offre uno schermo più ampio per visualizzare le notifiche e tracciare l’attività fisica. La curvatura 2.5D del vetro conferisce al prodotto una certa eleganza e qualità costruttiva.

Alla base della cassa sono presenti diversi sensori per monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue SpO2 e – tramite l’analisi di una serie di parametri – misura lo stress accumulato durante il giorno e consiglia alcuni esercizi respiratori per diminuirlo.

Honor Watch ES include una serie di 12 videocorsi animati, per allenarsi ovunque senza l’ausilio dello smartphone e sono presenti fino a 85 modalità di allenamento, tra le quali camminata, corsa, ciclismo e nuoto. Quest’ultima attività è possibile grazie all’impermeabilità del dispositivo, resistente all’acqua fino a 50m di profondità.

Il produttore dichiara un’autonomia complessiva di circa 10 giorni con una sola carica, utilizzando Honor Watch ES per monitorare lo sport e per avere notifiche e chiamate a portata di polso. Grazie alla ricarica rapida in soli 30 minuti si raggiunge l’autonomia sufficiente per un’intera settimana di utilizzo.

Oggi è possibile acquistare Honor Watch ES al prezzo più basso di sempre, in offerta su Amazon a 71,20€. Non manca la spedizione espressa Prime, che garantisce la consegna gratuita del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch