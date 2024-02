Honor Watch 4, che prezzo! Con il coupon sconto diventa un must-buy

L’Honor Watch 4 si presenta come uno smartwatch avanzato e versatile, attualmente disponibile a un prezzo vantaggioso di 122€, grazie a un coupon sconto di 20€.

Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth, una funzionalità particolarmente utile per chi è sempre in movimento e non vuole perdere messaggi importanti durante l’allenamento o la guida.

Dotato di un algoritmo avanzato per il monitoraggio della combustione dei grassi, trasforma le calorie bruciate in grammi, facilitando il tracciamento e l’efficienza dell’allenamento.

Con una batteria da 451 mAh, l’Honor Watch 4 promette fino a 14 giorni di durata con un utilizzo tipico, eliminando la necessità di ricariche frequenti e assicurando una gestione energetica intelligente.

E’ resistente all’acqua fino a 5 ATM e incorpora sensori per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, rendendolo un compagno ideale per la gestione della salute quotidiana.

Il dispositivo vanta uno schermo AMOLED da 1,75 pollici con alta risoluzione e offre l’accesso a oltre 300 quadranti personalizzabili, permettendo agli utenti di personalizzare l’aspetto secondo i propri gusti.

Questa offerta rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca uno smartwatch completo, capace di coniugare tecnologia avanzata e funzionalità per il fitness e la salute, a un prezzo accessibile. Non fartela scappare e acquistalo subito risparmiando!