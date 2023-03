Honor vuole il trono e punta a spodestare Samsung

L’ex sub brand di Huawei mira a spodestare Samsung dal trono per diventare il numero uno del mercato della telefonia mobile. Honor infatti, è più agguerrita che mai e intende realizzare soluzioni di pregio che siano in grado di conquistare il panorama degli smartphone mondiale.

Nel mondo Android sappiamo tutti che Samsung è l’azienda leader del mercato. Il telefono vende dispositivi Galaxy da moltissimi anni e in tantissimi paesi; ci sono midrange, budget phone, ammiraglie e non solo. La concorrenza nel settore però è più scatenata del passato e i dispositivi Android che meritano il primato diventano sempre più numerosi.

Honor alla riscossa punta Samsung

Honor, dopo essersi staccata definitivamente dalla casa madre Huawei (che ricordiamo è stata colpita duramente dai ban statunitensi), sta prendendo quota.

Sappiamo che Samsung è stata per moltissimo tempo un’azienda leader nel settore ma adesso sembra che Honor diverrà la compagnia rivale per eccellenza. Al Mobile World Congress infatti, il CEO di Honor, Zhao Ming, ha dichiarato che ha messo la coreana nel mirino e vuole entrare a gamba tesa nel settore di punta della telefonia mobile.

Ad oggi Honor è gestito dal governo municipale di Shenzen e sta realizzando soluzioni premium che hanno un’ottima autonomia, un eccellente processore, un comparto fotografico top e un display premium, in tutto coadiuvato da AI.

Zhao Ming non ha citato espressamente Samsung come sua diretta azienda concorrente, ma è chiaro che, se vuole entrare nel panorama globale Android, deve considerare di fare i conti con la casa produttrice dei vari Galaxy Fold, dei Galaxy S e degli ottimi tablet Tab S8.

Presto vedremo la serie di punta Magic 5 nel mercato nostrano. La line-up, composta da Magic5 e 5 Pro, costerà da noi 899 e 1199€, IVA inclusa. Riuscirà Honor a rubare lo scettro al colosso sudcoreano? Intanto vi consigliamo il modello entry level della serie, il Magic5 Lite a soli 349,90€ con spese di spedizione incluse.

