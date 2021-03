A quanto pare, una speciale edizione di un telefono targato Honor, vale a dire il V40 Lite, verrà lanciata entro quest’anno: ecco cosa sappiamo del V40 Luxury Edition.

V40 Lite LE: rumor

Dopo la separazione dalla casa madre Huawei, all’inizio di quest’anno Honor ha lanciato il suo smartphone V40 5G. Di questo smartphone – di cui aspettiamo l’arrivo imminente in Europa – si sono tessute diverse lodi ed ora, secondo un rumor appena emerso dalla Rete, pare arriverà anche un’altra variante.

Lo smartphone in questione si chiamerebbe Honor V40 Lite Luxury Edition e, stando all’indiscrezione in nostro possesso, avrà un design simile allo Huawei Nova 8; inoltre, pare che avrà a bordo il chipset MediaTek Dimensity 800U e una configurazione fotografica molto ricca. Venendo ai dettagli, sebbene non si conoscano molte informazioni su questo dispositivo (la società cinese non lo ha ancora confermato ufficialmente), sembra che il V40 LE presenterà sul pannello anteriore un notch centrale, utile ad ospitare la selfie-camera, mentre sul retro presumibilmente godrà di un modulo ovale dove verranno alloggiati i suoi quattro sensori, in una struttura non molto differente dal quella del sopracitato Nova 8 targato Huawei.

Va detto che il V40 Lite Luxury Edition non sarebbe l’unico terminale in lavorazione nelle officine della compagnia cinese: sembra che gli Honor 40S, Honor 10C, Honor X20, Honor 40 e altri smartphone dell’azienda siano in arrivo sui mercati globali.

Aggiungiamo, infine, che l’ex sub-brand di Huawei starebbe anche lavorando alacremente ad un nuovo device top di gamma: il dispositivo, che probabilmente farà parte della gamma Honor Magic, sarà alimentato dal chipset Snapdragon 888 e potrebbe arrivare a giugno 2021.

Honor

Smartphone