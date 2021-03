Nelle ultime Honor ha confermato la data di lancio ufficiale del suo nuovo Honor V40 Lite Luxury Edition (nei mercati globali arriverà con il nome di Honor V40 Lite): ecco quando dovrebbe debuttare lo smartphone della società cinese.

Honor V40 Lite in arrivo

Oggi Honor si è rivolto a Weibo per confermare che il nuovo smartphone Honor V40 Lite debutterà il 23 marzo in Cina. In termini di desin, il telefono assomiglia all’Huawei Nova 8 5G, terminale che ha debuttato all’inizio di quest’anno; il V40 Lite

Honor V40 Lite dovrebbe avere uno schermo dal bordo curvo con un notch in alto al centro, creato per ospitare la selfie-camera; nel display è integrato uno scanner per le impronte digitali. Sul retro del telefono, come potete evincere dalla foto in basso, sarà disponibile un’isola ovale dedicata alle fotocamere e con quattro obiettivi e un flash LED.

Secondo le indiscrezioni l’Honor V40 Lite specifiche conterà su un pannello OLED 6,57 pollici con risoluzione Full HD +, frequenza di aggiornamento fino 90Hz e frequenza di campionamento 240Hz tocco. Il terminale della compagnia cinese arriverà con il sistema operativo Android 11, mentre il modulo fotografico avrà una cam principale da 64 megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel per effetti di profondità e immagini macro. Per i selfie, ci penserà una fotocamera da 32 megapixel, mentre per l’autonomia energetica una batteria da 3.800 mAH accompagnata dal supporto per la ricarica rapida da 66 W.

Per quanto riguarda il prezzo, al momento non sono emersi dettagli.

