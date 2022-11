Honor svela un nuovo mediogamma SUPER economico

Honor ha appena svelato un nuovo mediogamma super economico in Cina; si chiama Play 30M e ha un prezzo di lancio molto basso (solo 1299 yuan, ovvero 177 dollari), il fingerprint sul frame laterale, un buon quantitativo di memoria RAM e una fotocamera in più rispetto al predecessore. Non di meno, è uno dei telefoni 5G più economici presenti in commercio. Speriamo solo di vederlo presto da noi. Intanto, qui vi segnaliamo Honor X7 a soli 176,99€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del device.

Honor Play 30M: le caratteristiche

A sei mesi di distanza dal lancio del precedente modello, Honor ha svelato una nuova variante del midrange low-cost insieme al provider China Mobile. Il terminale si chiama Play 30M e arriva con specifiche tecniche leggermente differenti; nello specifico dobbiamo dire che sono tre e sono tutte particolarmente degne di nota.

In primo luogo, notiamo un lettore per le impronte digitali posto sul frame laterale, cosa che prima non c’era. Adesso abbiamo una lente aggiuntiva (si tratta di un sensore di profondità da 2 Mpx), oltre alla main camera da 13 Mpx. Ci sono 6 GB di RAM e non più 4 GB, ma lo storage è rimasto invariato: 128 GB. Il resto delle sue caratteristiche è identico a quelle dell’Honor Play 30.

Pensiamo allo schermo da 6,5 pollici di tipo LCD con risoluzione 1600×720 pixel (parliamo di un HD+) con tanto di notch a goccia. Il peso è di 194 grammi e misura 8,69 mm. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 480G Plus di Qualcomm con modem 5G correlato. Il telefono offre la connettività next-gen anche se costa poco. Anteriormente c’è una selfiecam da 5 Mega e la batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W.

Costa 1999 yuan, ovvero 177 dollari, per la variante da 6+128 GB. È disponibile per l’acquisto in tre colorazioni: silver, blue e black. Già pronto per l’acquisto in Cina ma non sappiamo se e quando arriverà da noi.

