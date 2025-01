Honor potrebbe lanciare un dispositivo "Pro Mini" entro la fine del 2025?

Dopo il lancio globale di Honor Magic 7 Pro, anche in Italia, sembra che l’azienda abbia tutta l’intenzione di salire a bordo del carro dei dispositivi più compatti. Secondo un nuovo rumor, Honor vorrebbe lanciare, nel 2025, uno smartphone “Pro Mini”.

Honor non viene direttamente menzionata

Le informazioni provengono da Digital Chat Station, uno dei più noti informatori in circolazione. Il nuovo smartphone potrebbe arrivare verso la fine dell’anno: ciò significa che, probabilmente, farà già parte della gamma Honor Magic 8.

Il leaker ha anticipato già un nome del modello: “Pro Mini”, che associato al resto della serie potrebbe ufficialmente chiamarsi Honor Magic 8 Pro Mini. A dire il vero, Honor non è stata direttamente menzionata all’interno del post, che riporta un più generico “una delle prime cinque aziende” (del mercato cinese, s’intende), ovvero Huawei, Honor, Oppo, Xiaomi e Vivo.

Facendo una scrematura dei possibili marchi, non restano che Honor e Huawei: Xiaomi e Vivo hanno già un dispositivo del genere, Oppo ne lancerà uno presto. Huawei non ha mai espresso interesse, mentre alcune voci passate sembrerebbero puntare proprio verso Honor.

Sulla base delle scelte passate dell’azienda, il nuovo fantomatico Pro Mini potrebbe avere un display più piccolo rispetto a quello degli altri modelli (da qui l’aggettivo “Mini” nel nome), alimentato dal processore Snapdragon di prossima generazione. Potrebbe, inoltre, trattarsi di una versione pensata per il mercato mondiale di un futuro Magic 8 Pro: già il recentissimo Honor Magic 7 Pro presente delle differenze dalla versione cinese, pur mantenendo lo stesso nome. In ogni caso, non si tratta altro che di supposizioni.