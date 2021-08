Honor Play 5T Pro è appena stato lanciato con SoC Meditek Helio G80, camera principale da 64 MP al prezzo di circa 1.499 Yuan (~$232).

Honor Play 5T Pro: le caratteristiche

Lo smartphone Honor Play5T Pro è stato svelato silenziosamente in Cina. È un telefono dotato di modem 4G di fascia media che offre funzionalità come il display FHD+, un processore incentrato sul gaming da mobile, una fotocamera da 64 megapixel e il supporto per la ricarica rapida da 66 W.

Il dispositivo misura 160,68 x 73,3 x 8,4 mm e pesa circa 179 grammi. Ha uno schermo LCD IPS da 6,6 pollici con un design perforato che offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel. Offre un rapporto schermo-corpo del 94,2%.

Il foro contiene una snapper selfie da 16 megapixel. Il pannello posteriore del dispositivo presenta una configurazione della fotocamera verticale che ospita una main camera da 64 megapixel e un sensore di profondità da 2 MPX.

Il chipset Helio G80 di casa MediaTek è presente sotto il cofano del terminale. Il telefono viene fornito con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato. È dotato di una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 22,5 W. La società afferma che bastano solo 30 minuti affinché il telefono ottenga il 53% di carica.

Il Play5T Pro si basa su Android 10, che è sovrapposto alla skin Magic UI 4.0. Il dispositivo offre funzionalità di connettività come il supporto al dual SIM, il 4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.1, GPS, USB-C e c'è perfino il jack per le cuffie da 3,5 mm. Infine, è dotato di un lettore di impronte digitali montato lateralmente.

Prezzi e disponibilità

L'Honor Play5T Pro, disponibile solo in una versione da 8 GB + 128 GB, ha un prezzo di 1.499 Yuan (~ $ 231) in Cina. Il dispositivo può essere acquistato in Magic Night Black e Titanium Silver.

Non sappiamo se e quando arriverà da noi: vi terremo aggiornati.

