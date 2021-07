Honor sta sviluppando il suo primo smartphone pieghevole e, come Oppo, Vivo e Google, l'ex filiale di Huawei vorrebbe contrastare la supremazia di Samsung, l'attuale leader di mercato nei telefoni pieghevoli.

Honor: arriva il foldable

Secondo una freschissima indiscrezione, Honor si sta preparando a lanciare il suo primo smartphone pieghevole; il marchio cinese ha anche registrato diversi nomi da assegnare al device e tra questi il più papabile sembra essere “Magic Fold“.

Citando le indiscrezioni del leaker di Digital Chat Station su Weibo, il telefono pieghevole di Honor è costruito attorno ad uno schermo principale da 8 pollici, mentre una delle facce posteriori, dovremmo trovare un touchscreen secondario da 6,5 ​​pollici. Come nel caso di altri pieghevoli già presenti sul mercato, questo pannello secondario dovrebbe essere dedicato ad informazioni contestuali come SMS, ora o meteo.

Per progettare gli schermi pieghevoli, Honor si sarebbe rivolto a BOE Technology, azienda cinese specializzata in display e nota anche per essere uno dei fornitori di Huawei.

Oltre all'ex brand di Huawei, altri produttori si stanno preparando ad entrare nel mercato dei foldable nei prossimi mesi. Secondo un rumor degli ultimi marchi come Vivo, Oppo e Google lanceranno un attacco a Samsung nel quarto trimestre del 2021. Con i suoi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 il colosso sudcoreano per eccellenza riuscirà a restare il numero 1 in vista dell'impennata agguerrita di così tanti concorrenti? Non ci resta che attendere per scoprire i punti di forza e le funzionalità dei nuovi pieghevoli in arrivo.

