Honor Pad X9: tecnologia DI PUNTA con questo tablet tra le mani

Un tablet che merita di essere preso in considerazione. Lavoro, svago e studio sono alla portata di mano con un prodottino come Honor Pad X9 che ti sorprende con prestazioni di punta e tecnologie all’avanguardia. Se desideri un dispositivo funzionale e potente, lo hai davanti agli occhi.

Approfitta ora dello sconto su eBay, l’offerta è più che interessante. Collegati al volo in pagina per aggiungerlo al carrello e usare il codice “FESTE23” al momento del pagamento. Appena 147,60€ e diventa tuo con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Honor Pad X9, il tablet che ti mette tutto a portata di mano

Display fenomenale e design di ultima generazione per questo tablet che rende tutti i sogni realtà. Non hai bisogno di spendere un accidente per avere a portata di mano un dispositivo che non rallenta mai e dopo un paio di mesi non diventa un perfetto soprammobile.

Con Honor Pax X9 hai tutto a tua disposizione a partire da uno schermo ampio, colorato e luminoso. La risoluzione è avanzata (2K) così da offrirti una visione di qualità sia quando navighi su app che durante lo streaming. Dopotutto il processore è Qualcomm quindi divertiti anche con gaming mobile e tutto quello che ti passa per la mente.

Audio ottimo con gli speaker integrati e telecamera sia frontale che posteriore per sbizzarrirti davvero come vuoi. Naturalmente il sistema operativo è Android e ci sono i servizi Google per poter scaricare tutte le applicazioni che vuoi.

Memoria da 128GB e via, non hai più limiti.

Collegati al volo su eBay dove hai la possibilità di portare a casa il tuo Honor Pad X9 a soli 147,60€ con uno sconto regalato dal codice “FESTE23”, usalo al checkout.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.