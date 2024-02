Honor Pad X9, che prezzo! Su Amazon è tuo a solo 191€

L’Honor Pad X9 è un tablet che offre un’esperienza visiva avanzata grazie al suo display FullView 2K da 11,5 pollici, che offre un rapporto schermo fino all’86% e una cornice stretta da 7,2 mm, garantendo un piacere visivo di alta qualità. Attualmente è in offerta su Amazon ad appena 191€.

L’innovativo design con 6 grandi altoparlanti a cavità crea uno sfondo sonoro avvolgente, con un subwoofer leggero che contribuisce a creare un campo sonoro multidirezionale, per un’esperienza audio potente e coinvolgente.

Il corpo unibody in metallo sottile, con uno spessore visivo di soli 6,9 mm e un peso di 595 g, offre un tocco delicato e angoli arrotondati che si adattano perfettamente alla mano, garantendo comfort e maneggevolezza.

La funzione di collaborazione multi-schermo consente al tablet di interagire con il telefono cellulare sullo stesso schermo, facilitando il trasferimento di foto e video senza soluzione di continuità, per una collaborazione più efficiente.

La nuova interfaccia Magic UI 7.1 offre un’organizzazione intuitiva e accessibile, con carte del desktop chiare e cartelle di grandi dimensioni accessibili con un solo clic, migliorando l’efficienza del lavoro.

Per quanto riguarda la protezione degli occhi, il tablet offre una doppia certificazione per la protezione degli occhi, con bassa luce blu e assenza di sfarfallio, insieme a diverse modalità di protezione degli occhi integrate, garantendo una protezione completa per la salute visiva dell’utente.

Ottima anche la batteria da ben 7250 mAh, che consente un utilizzo prolungato, con la possibilità di riprodurre video in locale per circa 13 ore, garantendo prestazioni affidabili durante un’ampia gamma di attività, dalla visione di contenuti multimediali all’apprendimento online o alla lettura di e-book. Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistare subito l’Honor Pad X9 approfittando di un grande risparmio!

