HONOR Pad 9 è in offerta su Amazon: a meno di 250€ non ha rivali tra i tablet

Chi è alla ricerca di un nuovo tablet Android dall’ottimo rapporto qualità/prezzo può ora puntare su HONOR Pad 9. Il modello di HONOR, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 245 euro, grazie all’offerta flash in corso su Amazon e al coupon da 20 euro da applicare direttamente nella pagina del prodotto. La promozione è valida per due colorazioni del tablet. Si tratta del minimo storico su Amazon per il tablet. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

HONOR Pad 9: a questo prezzo è ottimo

La scheda tecnica di HONOR Pad 9 comprende un ampio display da 12,1 pollici con pannello IPS LCD con risoluzione 1.600 x 2.560 pixel e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 8.300 mAh con ricarica da 35 W.

Il tablet di HONOR, al prezzo a cui viene proposto oggi, è la scelta giusta per moltissimi utenti. Completo, veloce e con un display di grandi dimensioni che migliora l’esperienza d’uso, questo tablet è la scelta giusta per l’intrattenimento oltre che per lo studio e il lavoro. Il rapporto qualità/prezzo, in questo momento, è davvero elevato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR Pad 9 al prezzo scontato di 245 euro, sfruttando il codice coupon da 20 euro da applicare nella pagina del prodotto che si somma all’offerta in corso. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido per due diverse colorazioni del tablet.