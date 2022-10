HONOR Pad 8 con display 2K da 12": la BESTIA è su Amazon a 289€

HONOR Pad 8 è un tablet spettacolare. Un prodotto che è pronto a stupire prima per la scheda tecnica d’eccezione e poi per il potenziale. Un ampio display con risoluzione 2K da ben 12″, 8 speaker audio, tutta la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 4/6GB di RAM e 64/128GB di spazio di archiviazione. Complice uno sconto lancio eccezionale e super limitato, da Amazon puoi prendere questo potentissimo dispositivo Android a partire da 289€ appena. Scegli la versione che preferisci, ma ricorda di spuntare il coupon in pagina per accaparrartelo al prezzo più basso possibile:

Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

HONOR Pad 8 disponibile su Amazon

Un prodotto con una scheda tecnica eccezionale. Un ampio pannello da 12″, affiancato da 8 potenti speaker audio per un’esperienza multimediale spettacolare. Il potente processore Qualcomm Snapdragon 680 permette di sfruttare al meglio tutto il potenziale del sistema operativo Android 12, ottimizzato da un’interfaccia pensata ad hoc per l’utilizzo su tablet.

Eccellente anche l’autonomia energetica, che conta su una batteria da 7250 mAh pensata per garantirti ore di utilizzo senza dover ricorrere alla ricarica.

Insomma, HONOR Pad 8 è uno strumento decisamente potente, che da Amazon puoi portare a casa a prezzo piccolissimo adesso. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo in promozione, avendo cura di scegliere l’edizione che preferisci:

Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità del coupon super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.