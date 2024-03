Honor MagicWatch 2 a PREZZO SGRETOLATO solo su Amazon

Oggi ho deciso di segnalarti una fantastica promozione che ti permette di mettere al polso uno dei migliori wearable in commercio e un prezzaccio. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello Honor MagicWatch 2 a soli 78,38 euro, invece che 179 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso del 5% più un ulteriore sconto con il coupon per un risparmio dal prezzo di listino di ben 101 euro. Davvero un’occasione più unica che rara.

Honor MagicWatch 2: a questa cifra è da prendere al volo

Possiamo dire senza ombra di dubbio che a un prezzo così basso questo è sicuramente un affare da non perdere, difficilmente puoi trovare qualcosa con questa qualità a un prezzo così. Questo smartwatch si presenta con un bellissimo display AMOLED da 1,39 pollici sempre attivo e perfettamente visibile anche alla luce del sole.

Possiede un cinturino in silicone che non fa sudare il polso e risulta molto comodo anche se lo usi durante la notte. Potrai scegliere tra tantissimi quadranti e personalizzarli come vuoi. Ha 15 modalità di fitness ed è resistente all’acqua fino a 50 metri. Monitora il battito del cuore, il sonno, lo stress e puoi rispondere alle chiamate con il microfono incorporato.

Non c’è davvero tempo da perdere. Dunque dirigiti immediatamente su Amazon e acquista il tuo Honor MagicWatch 2 a soli 78,38 euro, invece che 179 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.