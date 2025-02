Ecco come risparmiare 30 euro acquistando HONOR MagicPad 2

Sei alla ricerca di un tablet funzionale, veloce, perfomante e con uno schermo buono? HONOR MagicPad 2 racchiude in sè tutte le caratteristiche per essere la scelta migliore.

Leggero, con un processore potente, tanta memoria e un design bellissimo, è perfetto per guardare serie tv, disegnare, studiare, prendere appunti, giocare, lavorare. Un tablet trasversale e pratico.

Oggi puoi acquistarlo su Amazon risparmiando 30 euro: ti basta applicare il coupon che trovi sotto il prezzo. Così, invece di pagarlo 499 euro, lo avrai per 469 euro. Lo sconto si applicherà in automatico al carello.

HONOR MagicPad 2: le caratteristiche

HONOR MagicPad 2 è dotato di un display OLED 3K Ultra HD 144Hz per la protezione degli occhi, un ampio schermo da 12,3 pollici con un rapporto schermo/corpo del 92% per un’esperienza visiva senza bordi.

Alimentato da Snapdragon 8s Gen 3 con tecnologia di processo a 4 nm di TSMC e la stessa architettura delle ammiraglie Snapdragon 8 Gen 3, rende gli scenari multitasking come l’ufficio, il gioco e il rendering un gioco da ragazzi.

Inoltre, questo tablet offre un campo sonoro ultra ampio di 100°. La gamma più ampia, la distanza di esperienza più lunga e la divisione stereo più ampia e chiara contribuiscono all’audio spaziale delle cuffie, offrendo un’esperienza di ascolto coinvolgente.

Altro punto a favore di questo dispositivo è la batteria integrata da 10050 mAh di grandi dimensioni, supporto per la ricarica rapida da 66 W, in grado di supportare la riproduzione di video locali per circa un giorno intero con una carica completa.

Dotato di sistema MagicOS 8.0 basato su Android 14, incorpora i servizi mobili di Google. Con la certificazione IMAX Enhanced, è possibile godere di un audiovisivo di qualità cinematografica in qualsiasi momento e ovunque.Infine, va menzionato il design ultrasottile di 5,8 mm che rende questo tablet ultra leggero. Puoi comprarlo a 469 euro, applicando il coupon che trovi su Amazon.