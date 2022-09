HONOR Magicbook X15: portatile SUPER sconto PAZZESCO (-265€)

Super sconto di 264,99 euro per un super notebook firmato Honor. Grande schermo da 15,6 pollici Full HD, processore Intel Core i3, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e Windows 10 Home già installato. Un portatile del genere lo pagheresti almeno 650 euro, e invece oggi, se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello HONOR Magicbook X15 a 385 euro.

Design molto elegante e compatto. Pensato per chi vuole avere un notebook robusto e leggero, in grado di essere portato ovunque senza occupare tanto spazio e avere comunque alte prestazioni. Con questo portatile potrai praticamente fare ogni cosa. Lavoro, scuola o giochi, sarà tutto possibile senza rinunce.

Approfitta dell’offerta e fiondati su Amazon per battere la concorrenza. Oggi potrai beneficiare di uno sconto del 41%. Acquista HONOR Magicbook X15 a 385 euro.

HONOR Magicbook X15: multi schermo e batteria gigante

Con HONOR Magicbook X15 potrai condividere lo schermo del tuo smartphone e visualizzarlo sul notebook. Così con tastiera e mouse sarà molto più semplice vedere o scaricare i file dal tuo dispositivo. Grazie alla ventola che permette una migliore dissipazione del calore, potrai usare il tuo notebook tutto il giorno senza preoccuparti che si surriscaldi.

Ricarica rapida da 65W che ti permetterà di avere il tuo Magicbook X15 di nuovo al massimo in meno di un’ora. Se usi il notebook per molto tempo, attiva la modalità di protezione occhi ed evita di sforzare la vista. Questa tecnologia riduce la luce blu e regola lo schermo su colori più caldi per evitare di affaticare gli occhi.

In soli 1,56 Kg per 16,9 mm di spessore avrai un processore potente come l’Intel Core i3, una RAM da 8 GB e un SSD da 256 GB. Non farti sfuggire questa speciale offerta. Metti subito nel tuo carrello HONOR Magicbook X15 a 385 euro, invece che 649,99 euro.

