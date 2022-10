HONOR MagicBook X15, notebook di DESIGN a prezzo SHOCK (-38% Amazon)

Se il tuo sogno è quello di avere un notebook potente e realizzato con un design eccellente e dal forte carattere professionale, il bellissimo HONOR Magicbook X15 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre con uno sconto del 38%. Ad appena 400€, infatti, il notebook del colosso cinese attira l’attenzione per via del suo perfetto design che ricorda quello dei MacBook di Apple.

Realizzato con materiali di altissimo livello, inoltre, il notebook di HONOR ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top in qualsiasi tipologia di utilizzo.

Il bellissimo notebook HONOR Magicbook X15 crolla del 41% su Amazon: affare d’oro

Il pannello da 15.6 pollici ad altissima risoluzione di tipo Full View è abbracciato da cornici super sottili, mentre sotto il cofano un potente processore di Intel si occupa di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e rendere Windows 10 sempre super reattivo. A tutto ciò si aggiunge poi un SSD da 256 GB per immagazzinare le app di cui hai bisogno, una batteria di lunga durata e addirittura il supporto allo sblocco con l’impronta digitale.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il bellissimo notebook di HONOR fintanto che hai la possibilità di acquistarlo al prezzo più economico di sempre con il 41% di sconto. Solo oggi puoi godere di questa validissima occasione con tanto di spedizione rapida direttamente a casa e senza costi extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.