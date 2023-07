Honor Magicbook X 16: 100 euro di sconto con questo codice esclusivo

MagicBook X 16 è il nuovo portatile presentato da Honor a fine giugno. Si è subito distinto per l’ampio display FullView da 16 pollici, ponendosi un gradino sopra la concorrenza ferma da tempo alla misura standard 15,6″. L’altro punto di forza del portatile è la batteria a lunga durata, in grado di supportare 9 ore di lavoro con una singola carica.

Il prezzo di listino è 899,90 euro per la versione 16GB + 512GB, ma grazie a un coupon esclusivo puoi risparmiare 100 euro e acquistare il nuovo PC di Honor a 799,90 euro. Aggiungi al carrello il computer da questa pagina e usa il codice AHONORPC100 nell’apposito box per il coupon. Lo sconto verrà applicato in automatico.

Honor Magicbook X 16 in sconto di 100 euro con questo codice

Uno dei motivi principali per cui acquistare il Magicbook X 16 è il display Honor FullView da 16 pollici con rapporto 16:10. Sono le dimensioni ideali per chi lavora al PC, proprio grazie alla visione più ampia.

Non solo però, perché presenta anche la doppia certificazione Flicker Free e TUV Rheinaland Low Blue Light, che equivale a un comfort degli occhi ottimale per scrittori, programmatori, architetti e tutte quelle figure professionali abituate a stare davanti al PC a tutte le ore del giorno.

Insieme ai processori Intel Core i5 di dodicesima generazione, l’altro elemento che rende il nuovo portatile di Honor ideale per lavorare da casa o in mobilità è l’autonomia di 9 ore con una singola carica. Alla batteria di lunga durata si aggiunge anche l’originale caricatore rapido multiuso da 65W, così da non doverti più preoccupare della carica.

Aggiungi al carrello ora il nuovo Honor Magicbook X 16 e usa il codice esclusivo AHONORPC100 per beneficiare dello sconto di 100 euro. La promo è valida fino alle 23:59 del 31 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.