HONOR MagicBook 15, notebook EPICO a prezzo FOLLE: -38% su Amazon

Inutile girarci attorno: l’offerta Amazon più ghiotta del weekend è quella relativa all’ottimo notebook di fascia alta HONOR MagicBook 15, un computer con un design eccellente e una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi.

Ad appena 499€ con uno sconto del 38%, solo oggi hai a portata di mano la soluzione ideale per soddisfare le tue personali esigenze a 360°. Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design del tutto simile alla linea MacBook di Apple, il computer portatile di HONOR è perfetto per ogni tipologia di utilizzo.

Offerta Amazon da non farsi scappare per l’ottimo notebook HONOR MagicBook 15

Frontalmente trova posto un bellissimo display da 15.6 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, mentre sotto il telaio unibody in alluminio è presente un potentissimo processore AMD di ultima generazione che sa garantirti estrema velocità e reattività ma anche una buona ottimizzazione dei consumi.

Con un peso di appena 1.54 kg e uno spessore di soli 16,9 mm, HONOR MagicBook 15 è il notebook perfetto da avere sempre a portata di mano: utilizzalo per lavorare, studiare, prendere appunti, navigare in rete, giocare, chattare con i tuoi amici, guardare video, ascoltare musica e molto altro ancora.

Cosa stai aspettando? Metti immediatamente nel carrello lo straordinario notebook di fascia alta di HONOR fintanto che è in offerta a questo prezzo. Con il 38% di sconto hai finalmente l’occasione giusta per ricevere a casa in appena 1 giorno un computer ideale per soddisfare tutte le personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.