HONOR Magic7 Pro con Snapdragon 8 Elite: offerta incredibile su Amazon (-416€)

HONOR Magic7 Pro è protagonista di una nuova offerta flash su Amazon. Il nuovo top di gamma di HONOR, dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, è disponibile al prezzo scontato di 883 euro invece di 1.299 euro, beneficiando così di uno sconto complessivo di 416 euro (grazie a 200 euro di extra sconto al check-out rispetto al prezzo praticato sullo store). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

HONOR Magic7 Pro: la scheda tecnica

HONOR Magic7 Pro è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il chip di riferimento del mercato smartphone in questo momento. Ci sono anche 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che un display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Sotto la scocca troviamo una maxi batteria da 5.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con anche un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel, con zoom ottico 3x. Il sistema operativo è Android 15 con 5 major update. Lo smartphone è certificato IP68/IP69.

Con la nuova offerta Amazon, considerando anche 200 euro di extra sconto al check-out, è ora possibile acquistare HONOR Magic7 Pro al prezzo scontato di 883 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.