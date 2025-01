Honor Magic7 Lite è ufficiale: a bordo una super batteria da 6600 mAh

Honor ha lanciato Magic7 Lite, un nuovo smartphone che punta a ridefinire gli standard della fascia media del mercato.

L’azienda ha lavorato molto sulla robustezza del dispositivo, dotandolo di un innovativo display anti-caduta che resiste a impatti da altezze elevate. Il vetro ultra-temperato e la particolare curvatura del design offrono una protezione completa per l’Honor Magic7 Lite, con una notevole miglioria nella resistenza rispetto ai modelli precedenti.

Non è tutto: lo smartphone è anche resistente all’acqua ed alla polvere, con certificazione IP64M e la possibilità di essere immerso per brevi periodi senza subire danni.

Honor Magic7 Lite: caratteristiche e prezzo

Un altro aspetto su cui Honor ha puntato è la durata della batteria. Il Magic7 Lite è il primo smartphone al mondo ad adottare una batteria al silicio-carbonio da 6600mAh, garantendo un’autonomia davvero impressionante. Gli utenti possono godersi lunghe sessioni di streaming musicale, video e altre attività senza preoccuparsi di restare senza energia. La batteria è anche dotata di speciali protezioni per operare in condizioni estreme, con prestazioni garantite anche a temperature molto basse o alte. Inoltre, l’intelligenza artificiale permette di ottimizzare il consumo energetico, consentendo di prolungare l’uso dello smartphone Honor anche quando la batteria sta per esaurirsi. La ricarica rapida a 66W è un altro punto forte.

Passando al display, Honor Magic7 Lite vanta uno schermo OLED da 6,78 pollici con colori vivaci e una risoluzione di di 1.5K, che offre un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata. La frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce estrema fluidità e massima reattività. La luminosità elevata del display assicura poi una visione chiara e nitida anche in condizioni di luce intensa. Inoltre, lo smartphone è dotato di funzioni per proteggere la vista, come il dimming PWM a 3840Hz e altre modalità di visualizzazione per un comfort ottimale.

Non vanno poi sottovalutate le capacità fotografiche di questo Honor Magic7 Lite: il sensore principale da 108MP permette di catturare immagini super definite e luminose in qualsiasi condizione di luce, con zoom lossless e diverse modalità ritratto. La stabilizzazione ottica riduce al minimo le sfocature. L’intelligenza artificiale entra in gioco anche nella fotografia, con funzioni per migliorare la qualità delle foto e facilitare l’editing in modo intuitivo. Degno di nota anche il design del telefono, sottile e raffinato, con una finitura in titanio che gli conferisce un aspetto premium.

Honor Magic7 Lite, nei colori Titanium Purple, Titanium Black and Jade Cyan, a partire dal 15 gennaio sarà disponibile in Italia tramite il sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo di 399.90€ per la versione da 512G e 369,90€ per la versione da 256G.