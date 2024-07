Honor Magic6 Lite, prezzo in frantumi: maxi-sconto del 40%

L’HONOR Magic 6 Lite è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 40%: il prezzo è crollato da 399 a soli 240 euro. Questo smartphone di fascia media offre diverse caratteristiche interessanti che lo rendono una scelta appetibile per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.

Il Magic 6 Lite è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 2652 x 1200 pixel e un refresh rate di 120 Hz, che garantisce una visualizzazione fluida e colori vividi. Il design è curato, con bordi sottili e una finitura opaca sul retro che riduce le impronte digitali. Nonostante il modulo fotografico posteriore sia piuttosto grande, il dispositivo è maneggevole e leggero, con uno spessore di 8 mm e un peso di 185 grammi​.

Sotto il cofano, il Magic 6 Lite è alimentato da un processore Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrendo prestazioni solide per le attività quotidiane e un’esperienza d’uso senza intoppi. La batteria da 5300 mAh assicura un’autonomia notevole, dichiarata fino a 48 ore di uso misto.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 megapixel, un ultra grandangolare da 5 megapixel e un macro da 2 megapixel. Le prestazioni fotografiche sono buone, specialmente con il sensore principale che cattura dettagli nitidi e colori realistici. La fotocamera anteriore da 16 megapixel è ideale per i selfie e le videochiamate.

Nel complesso, davvero un ottimo mediogamma avanzato e completo in tutto. Non farti scappare questa offerta, rimane ancora poco tempo: mettilo subito nel carrello per assicurartelo a soli 240€.