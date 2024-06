Honor Magic6 Lite 5G, oggi è tuo a meno di 230€: Snapdragon 6 Gen 1 e 108MP

L’HONOR Magic6 Lite 5G è uno smartphone di fascia media che offre uno dei migliori rapporti prestazioni-prezzo della sua categoria. La buona notizia? Oggi è ancora più conveniente: attualmente è in offerta su eBay a 229,50€, utilizzando il codice sconto “PIT10PERTE2024”. Questo dispositivo è dotato di un ampio schermo AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 2652×1220 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo una visualizzazione fluida e vivida. La luminosità massima raggiunge i 949 cd/m², rendendolo ben visibile anche in condizioni di luce intensa.

Il cuore del Magic6 Lite è il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, che, pur non essendo il più potente sul mercato, offre prestazioni solide per la maggior parte delle applicazioni quotidiane. Supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il telefono gestisce il multitasking con agilità e offre spazio sufficiente per app e file multimediali.

La batteria da 5300 mAh garantisce un’autonomia eccellente, permettendo di superare facilmente i due giorni di utilizzo moderato. Non male nemmeno il supporto alla ricarica rapida da 35W: 80% di autonomia in un’oretta scarsa.

Dal punto di vista fotografico, il Magic6 Lite si distingue per la sua fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1.75, affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 5 MP e un macro da 2 MP. Le immagini sono dettagliate e ben calibrate, con risultati sorprendenti per un telefono che, vale la pena di ricordarlo, oggi può essere tuo a meno di 230€.

Il telefono viene fornito con Android 13 e l’interfaccia personalizzata MagicOS 7.2, ma sappiamo già che il produttore lo supporterà almeno fino ad Android 15.

Per chi è alla ricerca di un telefono versatile e affidabile, l’HONOR Magic6 Lite è ovviamente una scelta formidabile. Non perdere questa occasione: usa il codice sconto “PIT10PERTE2024” e portalo a casa a soli 229,50€!