HONOR Magic6 lite 5G: fotocamera da 108 MP e 256GB di memoria (-38%)

Oggi ti segnalo uno smartphone eccezionale in grado di fare foto professionali e che puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Magic6 lite 5G a soli 249 euro, invece che 399,90 euro.

Grazie allo sconto del 38% il prezzo crolla al minimo storico e risparmi quasi 151 euro sul totale. Questo è uno smartphone di fascia media che oggi però potrai avere a molto meno del suo prezzo, come se fosse un entry level. Fai presto però perché ci sono pochissime unità disponibili e sicuramente andranno via da un momento all’altro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Magic6 lite 5G: rapporto qualità prezzo top

Il rapporto qualità prezzo di HONOR Magic6 lite 5G in questo momento è assolutamente imbattibile, ragion per cui dovrai essere rapidissimo. Se sei un amante della fotografia allora potrai goderti appieno la tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolo da 5 MP e macro da 2 MP, più fotocamera frontale da 16 MP. Il tutto visibile in uno straordinario display AMOLED da 6,78 pollici dai colori vivaci.

Il potente processore Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm con scheda grafica Adreno A710 viene supportato in questa versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre è dotato del fluido sistema operativo MagicOS 7.2 basato su Android 13 per un’interfaccia intuitiva e molto veloce. Ha una super batteria da 5300 mAh con ricarica rapida da 35 W. Gode della tecnologia 5G e due slot per scheda Sim.

Come ti dicevo ci sono pochissimi pezzi disponibili a questa cifra e stanno andando a ruba. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo HONOR Magic6 lite 5G a soli 249 euro, invece che 399,90 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.