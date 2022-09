Honor Magic4 Pro, occasionissima: 239€ di sconto e DOPPIO REGALO

Hai tempo fino alla mezzanotte di oggi per approfittare di questa incredibile offerta sul sito ufficiale Honor. Acquistando lo smartphone Android Magic4Pro ricevi infatti uno sconto sul prezzo di listino e un doppio regalo: lo smartwatch Watch GS 3 e gli auricolari bluetooth Earbuds 2 Lite.

Il valore effettivo di tutto il pacchetto è di 1419,70€, ma grazie a questa promozione esclusiva ad esaurimento scorte ti costerà soltanto 999,90€. Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale e sul pulsante “ Aggiungi al carrello” per ricevere l’offerta.

Honor Magic4 Pro con Watch GS 3 e Earbuds 2 Lite in REGALO, l’offerta da non perdere

Honor Magic4 Pro è un eccezionale smartphone Android dotato di display di tipo OLED da 120Hz con diagonale da 6.81 pollici. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che ti assicura alte prestazioni e massima efficienza energetica.

Ricco il comparto fotocamere: abbiamo una grandangolare da 50 megapixel, una ultragrandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel 8×8 dTOF e zoom digitale 100x. Presente anche un obiettivo frontale per selfie e videochiamate.

Con la batteria da 4600mAh con supporto alla tecnologia HONOR SuperCharge 100W, lo smartphone è in grado di durarti per tutta la giornata anche con uso intenso e facendo uso dei suoi moduli di connettività di ultima generazione: WiFi 6, 5G e NFC. Con certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e riconoscimento facciale 3D, è un flagship assolutamente da non perdere a questo prezzo.

Specialmente se il bundle ti permette di avere l’ottimo smartwatch Watch GS 3 e gli auricolari bluetooth Earbuds 2 Lite. Hai praticamente il pacchetto completo per la tua operatività in giro.

Collegati alla pagina ufficiale e approfitta subito dell’offerta: hai tempo fino alla mezzanotte di stasera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.