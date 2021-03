Sie in cerca di un nuovo smartwatch? Honor Magic Watch 2 è in offerta su Amazon a soli 125,90€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 63,10€ che rende questo wearable un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Honor Magic Watch 2: lo smartwatch che cercavi

Grazie al suo design ricercato, questo smartwatch firmato Honor si distingue dalla massa. La cassa dalla forma rotonda gli regala un aspetto più elegante che viene reso passepartout dal cinturino color pelle.

Realizzato in acciaio 316L, la cassa del Magic Watch 2 ha una circonferenza di 46 mm rendendo il display AMOLED ampio e in grado di fornire un esiguo numero d’informazioni.

Punto di forza di questo smartwatch è il chip Kirin A1 che implementa delle funzioni innovative ed è in grado di ridurre lo spreco di energia L’autonomia di questo dispositivo, infatti, è fissata a circa due settimane con un utilizzo tipico. Scendono a 30 le ore di autonomia se attivato il GPS.

Trattandosi di uno smartwatch dedicato a chi ama tenere sotto controllo i propri parametri, il dispositivo monitora lo stress, gli esercizi di respirazione e vanta un cardiofrequenzimetro.

Sono presenti altresì 15 modalità di fitness con cui allenarsi e raggiungere gli obiettivi prefissati. Queste modalità, inoltre, sono dotate di guide vocali in tempo reale.

Tra le features spiccano la riproduzione musicale con 4G di memoria integrata, la chiamata Bluetooth e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Puoi acquistare Honor Magic Watch 2 a soli 125,90€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto. Questo prodotto Honor, infine, è idoneo al programma di rateizzazione con cui suddividere la spesa fino a ventiquattro pratiche rate.

