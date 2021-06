Honor Magic Watch 2 è in promozione su Amazon a soli €129,90. Il prezzo base viene reso più conveniente da un ribasso del 25% e poi da un coupon di €20 da attivare al momento dell'acquisto.

Uno Smartwatch che stupisce: Honor Magic Watch 2

Honor Magic Watch 2 si presenta come uno SmartWatch possente e dall'aspetto spobrtivo. In questa sua colorazione nera, si adatta perfettamente sia i polsi maschili che ai polsi femminili risultando un prodotto da considerare se si è alla ricerca di un device di questa categoria.

La sua cassa ha una forma rotonda e conta una dimensione di 46 mm. Al suo interno è disposto un display AMOLED con ampiezza di 1,39 pollici che offre una visione dei contenuti sempre ottimizzata anche davanti ad ambienti ostili.

Le tecnologie implementate nel suo cuore tech sono diverse e sono dedicate sia alla rilevazione di parametri del benessere che alla rilevazione dell'esercizio fisico. Analizzando i primi, sappiamo che è presente un monitor per i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue, un monitor dedicato alla respirazione, allo sforzo ed esercizio e per concludere un cardiofrequenzimetro che rileva la frequenza cardiaca 24 ore su 24.

Le modalità sportive, invece, sono 15 e vantano sia delle sessioni di sport indoor che outdoor. 13 tra queste posseggono altresì una guida voice-over in tempo reale per essere guidati con maggior cura nello svolgimento delle pratiche sportive.

Non sono da sottovalutare, poi, le chiamate Bluetooth, le notifiche Smart, la possibilità di riprodurre e controllare la musica e la presenza di quadranti personalizzati all'interno delle impostazioni.

In conclusione, la batteria vanta un'autonomia di 14 giorni con utilizzo tipico.

Honor Magic Watch 2 e acquistabile su Amazon a soli €129,90. Lo SmartWatch è un prodotto prime e quindi ordinando oggi lo si può ricevere in appena 48 ore se si è sottoscritti. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma standard. L'acquisto, infine, può venire anche a rate mediante il programma a tasso zero CreditLine di Confidis.

Attiva il coupon di 20€ per ottenere l'extra sconto in carrello.

