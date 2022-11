Honor Magic Vs si mostra online prima del debutto asiatico

In queste ore il design del futuro foldable di casa Honor è stato svelato. Il dispositivo si chiamerà “Magic Vs” e grazie ad un leak trapelato sul web, possiamo dare una prima occhiata al suo comparto estetico.

Come ribadito nella giornata di ieri, sappiamo che l’ex sub brand di Huawei terrà un evento di lancio il prossimo 23 novembre, anche se non ha ribadito quali sarebbero stati i device annunciati nel corso dello show. Oggi scopriamo che ci sarà, oltre alla line-up Honor 80, anche il pieghevole Magic Vs.

Honor Magic Vs: cosa sappiamo ad oggi?

Secondo quanto emerso dalle recenti indiscrezioni online, scopriamo che il telefono pieghevole potrebbe presentare l’inedita skin MagicOS 7.0 sotto la scocca. Da una foto trapelata poi, vediamo come sarà dfatto in tutto il suo splendore. Leggiamo infatti che avrà il solito schermo posteriore con cornici sottili, la back cover con un comparto fotografico aggiornato, i frame laterali puliti, una solida batteria da 5000 mAh all’interno e che sarà molto sottile.

A condividere la suddetta foto ci ha pensato un tipster online chiamata “Panda is Bald” suWeibo. Unitamente alle caratteristiche menzionate sopra, leggiamo che ci sarà una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66W e che avrà un peso contenuto di soli 261 grammi, inferiore rispetto a quello del Magic V che era di circa 288/293 grammi (in base alla variante scelta). Dovrebbe misurare poi molto meno dal punto di vista dello spessore; il precedente era spesso 14,33 mm, questo ancora non si sa.

Il resto delle caratteristiche estetiche sarà identico; vi sveleremo tutti i suoi dettagli dopo l’annuncio ufficiale previsto per il 23 novembre. Arriverà dapprima in Cina, ma per il resto del mondo ancora non si ha una data di debutto. Nelle notizie correlate vi segnaliamo che Honor X8, il mediogamma più venduto del brand, si trova a soli 219,00€ su Amazon.

