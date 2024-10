HONOR Magic V2: lo smartphone pieghevole 16+512GB è al minimo storico

Con HONOR Magic V2 ti porti a casa uno smartphone pieghevole di ultima generazione al suo prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto Amazon che ti permette di pagarlo solo 996,91 euro con possibilità di pagamento a rate al checkout. Il modello è dotato di 16GB di memoria RAM e 512GB di memoria interna.

HONOR Magic V2: uno smartphone pieghevole di ultima generazione

HONOR Magic V2 è dotato di un display OLED pieghevole da 6,43″ quando chiuso e 7,92″ quando aperto. Il peso di soli 231 grammi e uno spessore di 9,9 mm piegato e 4,7 mm aperto lo rendono tra i più leggeri e sottili della sua categoria.

Molto interessante è il sistema a cerniera senza ingranaggi in titanio superleggero pensato per offrire un’apertura fluida e stabile, in modo che il display rimanga completamente piatto e privo di pieghe. Inoltre, la funzione di sospensione multiangolare consente di utilizzare il dispositivo in qualsiasi posizione senza problemi.

Il display principale è progettato per proteggere gli occhi, grazie all’attenuazione a 3.840 Hz che si adatta automaticamente alla luminosità, riducendo l’affaticamento visiva. Inoltre, la modalità notturna circadiana migliora il comfort visivo in ambienti poco illuminati.

Uno smartphone del genere non può ovviamente che offrire delle interessanti funzioni di schermo diviso che ti permettano di gestire riunioni, giochi e film con una visualizzazione ottimizzata. L’aiuto è dato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, combinata con i tre motori Boost di HONOR, che ti garantisce prestazioni eccellenti, ideali per il multitasking e l’intrattenimento.

A completare il quadro ecco la batteria da 5000mAh e i già citati 16+512GB di memoria: uno smartphone perfetto se cerci prestazioni elevate, un design compatto e originale e un’esperienza d’uso fluida e velocissima. Acquistalo al minimo storico di 996,91 euro.