Honor Magic V2, il prezzo crolla ai minimi di sempre: bisogna fare in fretta

L’Honor Magic V2 è uno smartphone pieghevole di ultima generazione che combina innovazione, potenza e un design elegante. Attualmente disponibile su Amazon a 1.116,07€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo mediano di 1.352,04€.

Di gran lunga uno dei pieghevoli più avanzati e completi sul mercato, il Magic V2 è equipaggiato con uno stupendo schermo OLED pieghevole, che si apre da 6,43 pollici a ben 7,92 pollici, offrendo un’esperienza visiva immersiva sia per l’uso quotidiano che per la visione di contenuti multimediali o il multitasking. Questo display flessibile è progettato per garantire una qualità dell’immagine eccellente, con colori vividi e un contrasto elevato, mantenendo al contempo un design sottile e leggero.

Con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, questo smartphone offre prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione, rendendolo ideale per chi utilizza molte app, giochi o ha bisogno di conservare grandi quantità di dati, foto e video.

Il chip è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2, che assicura prestazioni estremamente solide anche con i videogiochi più esigenti. Il supporto per il 5G garantisce inoltre una connettività ultra veloce, permettendo di sfruttare appieno le capacità del dispositivo.

Il Magic V2 è alimentato da una batteria da 5.000 mAh, che assicura un’autonomia prolungata, supportando l’uso intenso per un’intera giornata senza necessità di ricarica frequente. Inoltre, la funzionalità dual SIM offre la possibilità di gestire due numeri di telefono contemporaneamente, rendendolo perfetto per chi necessita di separare vita lavorativa e privata. Oppure per i viaggi fuori dall’area UE. Non perdere l’occasione di averlo risparmiando: acquistalo subito approfittando dell’offerta.