Honor Magic 7 Pro: ecco come ottenere fino a 400€ di sconto

Lo store ufficiale di Honor consente di ottenere fino a 400 euro di sconto sul nuovo top di gamma Honor Magic 7 Pro. Sfruttando quindi la promo di lancio in corso, è possibile acquistare il telefono al prezzo scontato di 899,90 euro invece di 1.299,90 euro.

Diversi i cambiamenti apportati da Honor Magic 7 Pro rispetto al suo predecessore, a partire dal processore Snapdragon 8 Elite. Cambia anche il teleobiettivo, che dall’Isocell HP3 passa all’Isocell HP9, con l’aggiunta poi di una quarta fotocamera estetica. Tra le altre novità figurano anche la certificazione IP69, un display ora più attento alla protezione da miopia e un nuovo sistema di speaker.

Come ottenere fino a 400 euro di sconto per l’acquisto di Honor Magic 7 Pro

Il primo step da completare è la registrazione su My Honor App o sullo store online di Honor Italia: il link per iscriversi è disponibile sulla pagina di acquisto del Magic 7 Pro, cliccando sulla voce “Registrati ora”. Una volta completata l’iscrizione, si otterranno un buono di 300 euro e 2.000 punti.

Dopodiché, sempre dalla stessa pagina, scorrere in basso fino a trovare la sezione Permuta: qui bisogna cliccare sul riquadro Sì – Bonus permuta 100 euro, in modo da ricevere un extra sconto di 100 euro in carrello.

Rispetto ad altri marchi, Honor concede il bonus permuta anche senza consegnare un vecchio dispositivo. Ciò significa che per ricevere l’extra sconto è sufficiente selezionare il riquadro Sì sotto “Permuta”.

Se poi si ha un dispositivo usato, si riceverà un ulteriore sconto corrispondente alla valutazione dell’usato del telefono.

A conti fatti, dunque, il bonus di 300 euro per la registrazione all’app o al sito più i 100 euro per la permuta consentono di ottenere un risparmio di 400 euro per l’acquisto del nuovo Honor Magic 7 Pro, il cui prezzo passa da 1.299,90 euro a 899,90 euro.

E qualora ci si fosse già registrati all’app o allo store online di Honor, in alternativa si può usare il codice AM7P200 per riscattare uno sconto di 200 euro, che sommato al bonus di 100 euro per la permuta porta il prezzo a 999,90 euro invece di 1.299,90 euro.