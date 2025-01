HONOR Magic 7 Pro con Snapdragon 8 Elite in offerta lancio su Amazon (-200€)

HONOR Magic 7 Pro arriva in Italia ed è subito protagonista di un’offerta lancio su Amazon. Lo smartphone, che può contare sul potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.099 euro, beneficiando di 200 euro di sconto (che viene applicato al check out). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile tramite il box qui di sotto, con possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni.

HONOR Magic 7 Pro: un super top di gamma, subito in offerta

La scheda tecnica di HONOR Magic 7 Pro comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, realizzato con processo produttivo a 3 nm e abbinato a 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. C’è spazio anche per un display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz mentre la batteria ha una capacità di 5.850 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 80 W.

Lo smartphone di HONOR è un vero e proprio camera phone con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel, con zoom ottico 3x. Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM, anche con eSIM, la certificazione IP68/IP69 e il sistema operativo Android 15 con 5 major update garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR Magic 7 Pro al prezzo scontato di 1.099 euro. Per accedere all’offerta, disponibile per due diverse colorazioni, basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.