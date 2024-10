HONOR Magic 7: la nuova serie flagship arriva a fine ottobre

La nuova generazione di smartphone flagship di HONOR verrà svelata a fine mese. A darne notizia è stato il CEO della compagnia, George Zhao, tramite un post pubblicato sul social network cinese Weibo il quale ha confermato che la serie Magic 7 sarà presentata il 30 ottobre, una settimana dopo il lancio di Magic OS 9.0, previsto il 23 ottobre.

HONOR Magic 7: cosa sappiamo al momento

Partiamo dal presupposto che il lancio della serie Magic 7 sarà presumibilmente esclusivo per la Cina, con arrivo negli altri mercati internazionali previsto per l’inizio del 2025.

Detto questo, stando alle ultime indiscrezioni si prevede che la nuova famiglia di smartphone flagship monterà l’ultimo chipset di punta Qualcomm, che si chiamerà probabilmente Snapdragon 8 Elite o Snapdragon 8 Gen 4. Magic 7 sarà uno dei primi smartphone a svelarci le potenzialità di questo chipset, cui reveal è previsto il 21 ottobre.

Per questa serie pare siano previsti due modelli: una versione standard e una versione Pro di fascia alta. In particolare, HONOR Magic 7 Pro dovrebbe essere dotato di funzionalità di sicurezza come un sensore di impronte digitali a ultrasuoni direttamente integrato nello schermo. Inoltre, dovrebbe supportare una ricarica rapida cablata da 100W e wireless da 80W.

Infine, sempre per il Magic 7 Pro si pensa che monterà un display OLED 2K da 6,82 pollici con bordi arrotondati, con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e protezione tramite Kunlun Glass.