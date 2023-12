Honor Magic 6 Pro avvistato online: sarà potentissimo e avrà la connettività satellitare

Manca pochissimo al debutto del nuovo flagship dell’ex sub brand di Huawei; Honor Magic 6 Pro infatti, è stato avvistato in rete in queste ore. Da quanto è emerso sul sito della certificazione cinese 3C, leggiamo che dispone della ricarica a 100W via cavo ma godrà anche del supporto alla connettività satellitare.

Questo sembra essere un periodo molto impegnativo per la casa cinese; di fatto, a breve lancerà dei nuovi smartphone della line-up GT (terminali volti alle alte prestazioni con processori di punta di Qualcomm) e nelle settimane a venire conosceremo anche le ammiraglie per il 2024. La famiglia Magic 6 è pronta a fare la sua comparsa sugli scaffali internazionali e apprendiamo che l’iterazione “Pro” è apparsa sul sito per la certificazione 3C.

Honor Magic 6 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Dal sito scopriamo che lo smartphone top di gamma di Honor ha il numero di modello BVL-AN16 e ovviamente supporterà la connessione veloce tramite rete 5G; curiosamente, il dettaglio più interessante è un altro. Il deivce sarà compatibile con la rete satellitare 5G; ciò implica che ci sarà un modulo avanzatissimo, in linea con quanto appreso in passato dalle precedenti dichiarazioni del direttore generale del brand, Li Kun. Non sappiamo se questa feature sarà un’esclusiva del Pro o se arriverà anche sull’iterazione vanilla; staremo a vedere. quest’ultima però, godrà della ricarica rapida a 66W.

Tornando al modello più esclusivo poi, scopriamo che avrà uno schermo OLLED ad altissima risoluzione con una pillola che contiene le due selfiecam frontali e i sensori correlati. Sarà basato su Android 14 con skin MagicOS 8.0 e sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm (l’ultimo SoC lanciato dal chipmaker americano) e godrà di un chip grafico dedicato, un chip per la sicurezza e del supporto all’AI. Non di meno, presenterà una batteria “Qinghai Lake” di seconda generazione e una back cover in “vetro nano-ceramico”. Il sensore principale poi, sarà un OmniVision OV50k con dimensione di un pollice e 50 Megapixel di risoluzione completa; dulcis in fundo, la lente avrà l’apertura variabile. Ancora non sappiamo quando la line-up Honor Magic 6 verrà annunciata; vi terremo aggiornati, ad ogni modo.

