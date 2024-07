HONOR Magic 6 Lite da 8/256GB scontato di ben 150€ su Amazon

Amazon è pronta a stupire gli acquirenti con una promozione imperdibile sullo smartphone HONOR Magic 6 Lite. Questo dispositivo di alta qualità, normalmente venduto a 399,90 euro, è ora disponibile a soli 249,99 euro. Si tratta di un’occasione da non perdere per chi cerca un telefono avanzato con ottime prestazioni a un prezzo molto conveniente.

Caratteristiche dell’HONOR Magic 6 Lite

L’HONOR Magic 6 Lite è progettato per offrire un’esperienza utente di alta qualità, con caratteristiche tecniche avanzate che lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi. Innanzitutto spicca per il suo splendido display 1,5K da 6,78 pollici che offre colori vividi e dettagli nitidi, ideale per la visione di contenuti multimediali e per il gaming grazie anche alla frequenza di aggiornamento da 120Hz.

Il dispositivo ha anche ottenuto la prima certificazione di resistenza alle cadute a cinque stelle dall’azienda svizzera SGS. Con una protezione a 360° dell’intero dispositivo, il display HONOR anti-caduta e antiurto offre una resistenza completa alle cadute dello schermo. Il processore avanzato Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm offre prestazioni eccezionali e gestisce facilmente anche le attività più intense.

Grande qualità fotografica grazie alla fotocamera principale da 108 MP e di una fotocamera anteriore da 16 MP. Grazie alla cattura del movimento a livello di millisecondi, è possibile immortalare ogni momento indimenticabile. Supporta anche lo zoom 3x senza perdita di qualità e può ingrandire tutti gli scenari, sia lontani che vicini. Con 256GB di memoria interna, c’è spazio sufficiente per archiviare foto, video, app e molto altro senza preoccuparsi di esaurire lo spazio. Vi sono poi 8GB di HONOR RAM Turbo che consente di convertire 8 GB di spazio di archiviazione in RAM, per espandere la RAM e offrire un’esperienza di funzionamento più fluida. Ciò può evitare l’interruzione dei processi in background quando gli utenti passano da un’app all’altra.

Infine la batteria ad alta densità energetica da 5300 mAh vanta di avere una lunga durata perfino a prova degli utenti che fanno un uso intenso del telefono. Supporta la ricarica rapida a 35 W per un’intera giornata di utilizzo.

L’HONOR Magic 6 Lite a soli 249,99 euro rappresenta un’offerta eccezionale per chi cerca uno smartphone di alta qualità a un prezzo imbattibile. Con Amazon, potete beneficiare di un acquisto sicuro, veloce e conveniente. Non perdete l’occasione di migliorare la vostra esperienza mobile con questo straordinario dispositivo. Affrettatevi, perché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!