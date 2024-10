HONOR Magic 6 Lite (8/256GB): sperimenta la tripla fotocamera 108MP

Approfitta anche tu di questa ottima offerta che sta proponendo Amazon per avere un grandissimo smartphone senza spendere un capitale. Sto parlando di HONOR Magic 6 Lite da 256 GB che ora puoi accaparrarti a soli 212,84 euro, invece che 399,90 euro.

Ebbene sì, anche se non viene segnalato, il prezzo di partenza lo puoi vedere sul sito ufficiale di HONNOR ed è poi quello che vedi sopra. Per cui oggi puoi risparmiare più di 187 euro sul totale. Davvero una promozione coi fiocchi, da non farsi scappare. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Magic 6 Lite è il medio gamma con qualcosa in più

HONOR Magic 6 Lite si posizione nella fascia medio bassa ma presenta indubbiamente delle caratteristiche migliori rispetto al suo piazzamento nel mercato della telefonia. Ha un peso di soli 185 grammi circa e uno spessore di appena 7,98 mm. Possiede un display AMOLED da 6,78 pollici e gode di una mega batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida da 33 W.

È dotato del potente Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Possiede il sistema operativo MagicOS 7.2 basato su Android 13, due slot per schede Sim e la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet. Se ami la fotografia allora potrai immortalare i momenti più belli con una super fotocamera da 108 MP che supporta anche video in 4K. E possiede una fotocamera anteriore da 16 MP per selfie.

Oggi puoi assolutamente fare un colpaccio. Quindi non aspettare che sia tardi e tutto svanisca nel nulla di fatto. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Magic 6 Lite da 256 GB a soli 212,84 euro, invece che 399,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.