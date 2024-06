HONOR Magic 6 Lite 5G: a QUESTO PREZZO su Amazon è il mid-range da prendere (-120€)

HONOR Magic 6 Lite si conferma, sempre di più, come uno dei best buy per la fascia media. Per gli utenti alla ricerca di un modello da meno di 300 euro, infatti, c’è la possibilità ora di acquistare su Amazon il mid-range di HONOR al prezzo scontato di 279 euro invece di 399 euro, con ben 120 euro di sconto rispetto al listino e con uno sconto di 20 euro extra rispetto al precedente minimo. L’offerta è valida per tutte le colorazioni dello smartphone. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR Magic 6 Lite: un vero best buy a questo prezzo

HONOR Magic 6 Lite è un ottimo mid-range, completo e dotato di un’autonomia eccellente. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.300 mAh. Il design è quello “classico” della linea Magic di HONOR. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR Magic 6 Lite al prezzo scontato di 279 euro, con 120 euro di sconto rispetto al listino. La promozione è disponibile per un breve periodo di tempo e consente l’acquisto al nuovo minimo storico. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.