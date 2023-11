Honor Magic 5 Lite a soli 199€ da MediaWorld (Black Friday Gran Finale)

C’è anche Honor Magic 5 Lite tra le offerte più interessanti del Black Friday Gran Finale di MediaWorld. Fino alla mezzanotte di domani è possibile acquistarlo a soli 199€ nella versione da 8+256 GB, esattamente 100€ in meno rispetto al prezzo attuale di Amazon. Ecco il link all’offerta.

Lo smartphone Magic 5 Lite è uno dei migliori medi gamma di fascia economica di questo 2023: vanta un’eccellente autonomia, un design originale e prestazioni più che positive. A meno di 200€ è difficile trovare di meglio.

Honor Magic 5 Lite 8+256 GB a meno di 200€ sul sito di MediaWorld

Il principale punto di forza del Magic 5 Lite di Honor è la batteria di lunga durata. Da numerosi test effettuati, è ormai assodato che l’autonomia di questo telefono sia quasi il doppio rispetto alla media, il che significa che può raggiungere le due giornate di utilizzo intenso senza difficoltà.

Un altro tratto distintivo dello smartphone di Honor è il design. Il mercato, soprattutto negli ultimi anni, ci ha abituati a telefoni tutti uguali, mentro il nuovo medio gamma della casa asiatica si differenzia proponendo linee inusuali.

Ottimo anche il display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione FHD+, a cui si va ad aggiungere un comparto camere all’altezza grazie alla camera principale da 64 megapixel con apertura f/1.8, l’ultra-grandangolare da 5 megapixel con apertura f/2.2 e la macro da 2 megapixel con apertura f/2.4.

Honor Magic 5 Lite nella versione da 8+256 GB è in offerta a 199€ invece di 249€ su questa pagina. Disponibile l’opzione Ritiro gratuito in negozio, in modo da non pagare le spese di spedizione.

