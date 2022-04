Honor Magic 4 Lite: UFFICIALE con Snapdragon 695 e display a 120 Hz

Honor Magic4 Lite è appena stato lanciato silenziosamente su alcuni mercati selezionati; il device presenta un processore Qualcomm Snapdragon 695, uno schermo con refresh rate da 120 Hz e non solo.

In un momento in cui tutti i fan del brand attendono il debutto ufficiale del nuovo Play 6T, il marchio cinese ha presentato silenziosamente il Magic 4 Lite. Attenzione però: non è un device completamente nuovo, ma un rebrand dell'Honor X30/X9 5G.

Honor Magic 4 Lite: le caratteristiche

Il prezzo tuttavia, deve ancora essere svelato, ma possiamo notare il telefono in tutto il suo splendore. Anche le colorazioni sono state rese note. Di fatto, lo smartphone arriverà in tre tinte: Ocean Blue, Midnight Black e Titanium Silver. Al momento, è stato presentato solo in Francia e non sappiamo se e quando approderà anche da noi.

Ha la stessa estetica dell'Honor X30, ergo sfoggia un meraviglioso display da 6,81 pollici con cornici sottili su alcuni lati; il profilo inferiore è ancora spesso, purtroppo. Lo schermo è un'unità LCD IPS con refresh rate da 120 Hz; la risoluzione è Full-HD+.

Posteriormente, troviamo un modulo fotografico circolare con un'ottica principale da 48 MP, una macro da 2 Mega e un sensore di profondità da 2 Mpx. C'è uno snapper selfie da 16 Megapixel nella parte anteriore e sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 695. La batteria è da 4800 mAh con fast charge cablata da 66W.

Intanto, fra poche ore la compagnia cinese, un tempo ex sub brand di Huawei, toglierà i veli al Play 6T. Questo terminale sarà un device sottilissimo, leggerissimo (7,45 mm e 175 grammi di peso). Lo schermo sarà da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, processore Snapdragon 680 di Qualcomm o Dimensity 900/8100 di MediaTek. Posteriormente invece, disporrà di due sensori da 48 Mpx. Dulcis in fundo, la batteria sarà da 4000 mAh.

Restate connessi con noi per saperne di più nelle prossime ore ed essere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo tech.