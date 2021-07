In queste ore sono trapelati i primi prezzi relativi ai futuri dispositivi di fascia premium di casa Honor; stiamo parlando di Magic 3 e Magic 3 Pro, prossimi al debutto su scala mondiale. Di fatto, recentemente, Honor ha confermato che terrà un evento di lancio globale il 12 agosto per svelare la serie di punta Magic.

Honor Magic 3 Series: cosa sappiamo finora?

Diversi report hanno affermato che la gamma includerà due telefoni, il Magic 3 standard e il Magic 3 Pro. Nuove informazioni hanno rivelato il prezzo su entrambi i modelli. I due telefoni dovrebbero debuttare come i primi device di punta al mondo alimentati dal chipset Snapdragon 888 Plus. Secondo My Drivers, un blogger tech ha rivelato che il modello standard avrà un prezzo di circa 4.000 Yuan (~$617), mentre Magic 3 Pro arriverà con una configurazione più potente e costerà circa 5.000 Yuan (~$771).

Non di meno, recenti leaks hanno rivelato che Magic 3 vanilla presenterà uno schermo waterfall con un doppio foro per la selfiecam. Potrebbe trattarsi di un pannello da 6,76 pollici capace di offrire una risoluzione di 2772 x 1344 pixel. Il dispositivo sarà dotato di un massimo di 12 GB di RAM e potrebbe presentare una configurazione quad-camera. Non di meno, il device dovrebbe supportare la ricarica rapida da 66 W.

D'altra parte, si ipotizza che Honor Magic 3 Pro possa debuttare con una fotocamera sullo schermo e un pannello ad alta risoluzione a 1228p. Come l'iterazione vanilla, il modello Pro potrebbe arrivare con la nuova CPU di Qualcomm, lo Snapdragon 888 Plus. Questo dispositivo dovrebbe supportare la ricarica rapida da 100 W e la ricarica wireless da 50 W.

Si dice che il terminale di punta sarà equipaggiato con la fotocamera principale con un sensore ad alto pixel e con un teleobiettivo periscopico avente zoom 100x. Oltre a offrire un'impressionante esperienza di ripresa a lunga distanza, dovrebbe anche offrire un'esperienza fotografica di prim'ordine, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

