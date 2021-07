Honor ha appena pianificato una nuova conferenza stampa globale per il 12 agosto; secondo quanto si apprende, il flagship Magic 3 è prossimo al debutto.

Honor: cosa vedremo alla nuova conferenza?

Ora che il dominio di Huawei nel mercato globale è diminuito in modo significativo, l'ex sub brand sta cercando di prendere il suo posto a livello internazionale. Da quando si è separata dalla casa madre, Honor ha cercato di sfondare al di fuori del mercato cinese.

Oggi, il brand ha confermato che la sua nuova conferenza globale è prevista per il 12 agosto. Considerando le fughe di notizie aggressive relative all'Honor Magic 3, possiamo aspettarci che il telefono venga presentato nel corso dello show di agosto per il mercato globale.

Ora che è in programma una conferenza stampa internazionale, una domanda importante che arriva è la seguente: i prossimi telefoni Honor verranno forniti con il Play Store e con i Google Mobile Services?

Bene, l'OEM cinese ha recentemente confermato che l'Honor 50 e i prossimi telefoni Magic verranno forniti con Google Play Store out of the box.

Il super flagship Magic 3 presenterà il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 888+ sotto la scocca. Per chi non lo sapesse, questo è il modello più avanzato dell'attuale processore di punta del chipmaker americano, che vanta prestazioni superiori e un minor dispendio energetico.

Alcune voci precedenti hanno anche rivelato che ci saranno due telefoni Magic; da una parte il Magic 3 e dall'altra, il primo foldable dell'azienda. Secondo le ultime perdite, questo avrà un design simile a quello del Galaxy Z Fold2. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”, in quanto si tratta di rapporti non ancora confermati.

Attualmente i dettagli dell'Honor Magic Fold non sono disponibili ma considerando che il lancio è ufficiale, potremmo vedere presto anche i leak sul telefono.

