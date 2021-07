In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche complete e un primo render 3D del futuro Honor Magic 3. Di fatto, sappiamo che l'ex sub brand di Huawei svelerà la nuova linea di prodotti il prossimo 12 agosto. Non di meno, una nuova fuga di notizie da Digital Chat Station ha rivelato le caratteristiche (probabili) del nuovo flagship della società ed è apparso un primo rendering che ci mostra quella che potrebbe essere la back cover del device.

Honor Magic 3: facciamo il punto

Il tipster ha rivelato che la prossima line-up di device Magic 3 potrebbe essere chiamata in codice Elizabeth. Sembra che i telefoni ELZ-AN00, ELZ-AN10 ed ELZ-AN20 emersi nel database della piattaforma di certificazione TENAA appartengano alla famiglia di device top di gamma prossima al debutto.

Di seguito è mostrato un rendering posteriore del presunto Magic 3, che mostra che una configurazione a quattro lenti posizionata al centro della back cover del prodotto.

L'informatore ha affermato che il prototipo ingegneristico del device è dotato di uno schermo OLED waterfall da 6,76 pollici con bordi estremamente curvi. Lo schermo presenterà un ritaglio a forma di pillola, il che indica che sarà dotato di doppia fotocamera frontale. Lo schermo dovrebbe offrire una risoluzione di 2772 x 1344 pixel.

MATRIX CAMERA

48MP 1/1.5” | 100X ZOOM pic.twitter.com/dpzNp7FewM — Ben Geskin (@BenGeskin) July 15, 2021

Questo potrebbe essere uno dei primi smartphone a presentare il chipset Snapdragon 888 Plus, che è la versione overcloccata del SoC standard uscito a fine dicembre 2020. Il modello vanilla della gamma Magic 3 potrebbe presentare anche un caricabatterie da 66 W, mentre il modello superiore potrebbe essere dotato di un caricabatterie da 100 W e della wireless fast charge da 50 W.

Sopra è mostrato il rendering di Magic 3 realizzato dal designer e tipster Benjamin Geskin. Si può vedere che la configurazione della fotocamera dispone di un lente da 48 megapixel avente un sensore da 1/1,5 pollici e zoom 100X.

