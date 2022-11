Honor: il nuovo foldable Magic Vs sarà il "pieghevole perfetto"?

Il CEO di Honor ha appena detto che il prossimo flagship Magic Vs del brand offrirà un’esperienza utente incredibile, superiore anche a quella dei classici smartphone.

Oramai i foldable stanno diventando sempre più numerosi. Scopriamo che moltissime azienda, Samsung e Huawei per prime, stanno sviluppando meravigliosi device pieghevoli con apertura flessibile. Anche l’ex sub brand di Huawei ha realizzato un primo device di questo tipo, ma con il nuovo modello offrirà delle ottimizzazioni che non abbiamo mai visto nei competitor. A riportare questo dato ci ha pensato il CEO del marchio, Zhao Ming. Sarà finalmente superiore anche ad un classico telefono? Intanto restate connessi con noi perché il Magic Vs sarà presentato il 23 novembre prossimo (in Cina) insieme alla serie Honor 80.

Honor Magic Vs: cosa sappiamo ad oggi?

Dal poster teaser pubblicato su Weibo notiamo che il CEO del brand ha rivelato moltissime indiscrezioni su questa ammiraglia in arrivo. Si dice che sarà un flagship in tutto e per tutto e che sfiderà tutti i competitor del settore. il teaser dichiara che disporrà di una meravigliosa cerniera a “marcia zero” che non presenta ingranaggi e rende l’apertura del device ancora più morbida. Ci saranno funzioni speciali come Honor Health Display e non solo.

Come sempre, sarà sì un pieghevole innovativo, ma sarà simile alla precedente generazione, con tre ottiche impilate verticalmente sulla scocca. Per tutte le altre informazioni vi invitiamo ad attendere il 23 novembre prossimo; restate connessi con noi.

Vi spoileriamo solo la presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, così come la batteria a doppia cella composta da due unità da 2870 mAh ciascuna. La fast charge sarà da 66W e l’azienda dichiara che la macchina “avrà una nuova soluzione di cerniera; anche la struttura del corpo è stata ottimizzata e ridimensionata per ottenere una sensazione più sottile e leggera“.

Unitamente al Magic Vs, la compagnia cinese presenterà la line-up di fascia media Honor 80. Intanto, in attesa di questa, vi segnaliamo che Honor 70 5G si trova su Amazon a soli 449,90€.

