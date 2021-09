Il colosso cinese Honor è pronto a tornare sul mercato con un nuovo portale per lo shopping online rinnovato in tutto e per tutto. Adesso è un e-commerce ricco e all'avanguardia, pieno di interessanti promozioni che caratterizzano tutto il mese di settembre. Le trovate tutte sotto l'area “Back to School“.

Honor: prodotti per tutti a prezzi TOP

In questo periodo, Honor sta affrontando una nuova strategia di rebranding a seguito della scissione dall'ex casa madre Huawei. Adesso, la compagnia mira a grossi obiettivi, uno più ambizioso dell'altro. Per il mercato nostrano ha pensato anche ad un nuovo e-commerce rinnovato e al passo con i tempi.

Con il rilancio di HiHONOR sullo stivale, il marchio vuole fornire ai propri utenti una piattaforma che include, al suo interno, tutta la line-up di prodotti Honor che l'azienda ha pensato per la vita di ognuno di noi.

Il sito ora è tutto nuovo e per celebrare il rinnovato “ritorno” sulla piazza, adesso troviamo tante promozioni interessanti e incredibili, che spaziano dalle smart band ai PC portatili. Scopriamole tutte. Vi ricordiamo inoltre, che sono visibili da questo link.

MagicBook Pro : viene venduto prezzo di €749,90 invece che €899,90 in colorazione silver. Lo sconto parte oggi;

: viene venduto prezzo di invece che €899,90 in colorazione silver. Lo sconto parte oggi; Honor Band 6 è una delle migliori smartband presenti sul mercato che dispone di tante funzionalità uniche e incredibili. La durata della batteria poi, è eccezionale: ben 14 giorni con una singola carica. La si può acquistare dallo store a 49,90€ .

è una delle migliori smartband presenti sul mercato che dispone di tante funzionalità uniche e incredibili. La durata della batteria poi, è eccezionale: ben 14 giorni con una singola carica. La si può acquistare dallo store a . Earbuds 2 Lite , sono i nuovi auricolari True Wireless Stereo con ANC. Perfetti per la musica così come per il gaming o le telefonate. Si trovano in promozione a 79,90€ al posto di 99,90€.

, sono i nuovi auricolari True Wireless Stereo con ANC. Perfetti per la musica così come per il gaming o le telefonate. Si trovano in promozione a al posto di 99,90€. Il MagicWatch 2 è uno dei best buy dell'azienda nella categoria wearable; lo si può acquistare nelle varianti con cassa da 46mm e 42mm. Disponibile da oggi fino al 15 settembre a partire da €129,90.

è uno dei best buy dell'azienda nella categoria wearable; lo si può acquistare nelle varianti con cassa da 46mm e 42mm. Disponibile da oggi a partire da Infine, troviamo gli Sport Bluetooth Earphone, ovvero gli innovativi auricolari pensati per le sessioni di allenamento più estreme. Disponibili in Black, Red, Blue a 69,90€.

Cosa aspettate? Siete pronti per il ritorno a scuola, all'università o in ufficio?

Honor

Elettronica