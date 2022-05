HONOR Earbuds 3 Pro UFFICIALI: già disponibili anche in Italia

HONOR ha lanciato ufficialmente in Italia i nuovi auricolari Earbuds 3 Pro. Tanti i vantaggi a disposizione degli utenti: suono limpido e coinvolgente, sia per l’ascolto di musica e sia nel corso delle chiamate telefoniche. Risponde all’appello anche un efficace sistema di cancellazione del rumore, che si adatta in automatico ai diversi contesti ambientali. Da sottolineare poi l’efficace tecnologia di ricarica rapida 5C ed un peso di appena 5,1 g per lato: leggerezza ed eleganza in un solo prodotto.

HONOR Earbuds 3 Pro: caratteristiche tecniche e prezzo

Gli auricolari HONOR vantano il primo design coassiale a doppio driver al mondo, con un potente driver dinamico da 11 mm di diametro e un tweeter piezoelettrico in ceramica che garantisce la naturalità dei bassi e la chiarezza e melodiosità degli alti. La funzione Adaptive ANC riconosce in modo intelligente i suoni ambientali circostanti e passano da una modalità all’altra di cancellazione attiva del rumore: modalità Ultra, modalità Generale e modalità Accogliente.

Gli HONOR Earbuds 3 Pro sono i primi auricolari TWS al mondo dotati di una tecnologia di ricarica rapida 5C, con un’autonomia in standby senza custodia di ricarica fino a 36 ore. Per una riproduzione musicale di 2 ore è sufficiente una breve ricarica di 5 minuti. Gli utenti possono contare su una carica del 65% in soli 10 minuti. Inoltre, per una maggiore comodità, la custodia può essere ricaricata anche in modalità wireless.

Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro sono disponibili in due colori, bianco e grigio, al prezzo di 199,90 euro sul sito ufficiale.