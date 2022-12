HONOR Earbuds 3 Pro, auricolari SENZA LIMITI da 24h di batteria

Un paio di auricolari Bluetooth che non conoscono limiti convenzionali. Gli HONOR Earbuds 3 Pro sono stati creati per stupire e se hai bisogno di un prodotto eccellente su cui fare affidamento, beh, hai trovato quello che fa al caso tuo.

Solitamente hanno un prezzo più elevato, ma il ribasso del 35% è praticamente un regalo che ti fa Amazon. Approfittane al volo e porta a casa queste wearable con soli 129,90€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

HONOR Earbuds 3 Pro, gli auricolari che ti stupiscono fin dalla prima volta

Piccolini ma eccezionali, gli HONOR Earbuds 3 Pro sono comodi da portare per ore e ore. Dopotutto la batteria te lo permette, con una sola carica hai 6 ore a disposizione e con la custodia di ricarica altre 24 di cui non fare a meno.

Audio che non scende a limiti grazie agli altoparlanti da 11mm che regalano un’esperienza al dire poco premium. Conta che hai a portata di mano anche la cancellazione adattiva del rumore che torna utile in fase di chiamata per poter parlare senza interferenze e senza doverti ripetere una volta in più.

Bluetooth 5.2 per connessioni senza latenza, impermeabili per utilizzarle anche durante gli allenamenti e compatibili sia con Android che iOS.

Cosa dirti se non che sono corredati finanche di controlli touch? Non per nulla sono chiamati PRO.

Non farti scappare i magici HONOR Earbuds 3 Pro su Amazon proprio ora che sono in promozione, li paghi appena 129,90€ con ribasso del 35%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.